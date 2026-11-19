Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin üniversitelerinden katılan akademisyenlerin de sunum yaptığı programda, kongre başkanlarına plaket verildi.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Baş, kongrenin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Baş, kongrelerin bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra akademisyenler ve genç araştırmacılar arasında etkileşimin, iş birliklerinin ve ortak proje geliştirme olanaklarının güçlendiği önemli bilimsel platformlar olduğunu vurguladı.

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