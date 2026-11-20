Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Ordu’da bir araya gelen vatandaşlar, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek çocukların korunması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Ordu Ceren Özdemir Meydanı’nda cuma namazı sonrası düzenlenen açıklamada, Gazze’de İsrail saldırıları nedeniyle binlerce çocuğun hayatını kaybettiği, hayatta kalan çocukların ise açlık, susuzluk ve barınma sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Grup adına açıklama yapan Burak Han Öztürk, İsrail saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti. Gazze’de yaşanan insani krizin giderek ağırlaştığını belirten Öztürk, temiz su ve gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını, insani yardımların bölgeye ulaşmasının engellendiğini söyledi. Son yaşanan sel felaketinde yaklaşık 70 bin çadırın su altında kaldığını kaydeden Öztürk, bölgedeki insanların barınma, kıyafet, battaniye, temiz su ve gıdaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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Gazze’nin yanı sıra Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan’da da çocukların savaş ve çatışmalar nedeniyle acı çektiğini belirten Öztürk, çocukların oyun oynama, eğitim görme ve güven içinde yaşama haklarının korunması gerektiğini ifade ederek, çocukların ölmediği, korkmadan gülebildiği ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya temennisinde bulundu.