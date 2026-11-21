ORDU’nun Fatsa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Muharrem Demir (19) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi C.K. (44), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. C.K. ile H.D. (61) adlı kadın ile oğulları Muharrem Demir ve D.D. (17) ile Muharrem’in arkadaşı S.U. (19) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yanında getirdiği bıçakla 4 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, kaçmaya çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yaralılardan Muharrem Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri, kaçan C.K.'yi ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.