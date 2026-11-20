Ordu'da, Ayanikola Adası'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi kilise kalıntılarıyla dikkati çeken Ünye ilçesindeki Ayanikola Adası, kültürel değerleri korunarak ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşturuldu.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB birimi tarafından, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Ayanikola Adası'nda restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Kontrollü kazı çalışmalarının da yapıldığı adada, mevcut taş duvarlar onarıldı, yıkılmış duvarlar aslına uygun şekilde restore edildi.

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Ziyaretçilerin alanda daha rahat hareket edebilmesi amacıyla ahşap basamaklar ve yürüyüş alanları oluşturuldu, kara tarafında ahşap teras yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Ayanikola Adası'nın tarihi ve kültürel dokusunun korunması, ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması ve çevresinin daha düzenli hale getirilmesi sağlandı.