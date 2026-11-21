M.D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, 3 yaralıyı müdahalenin ardından Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere sevk etti.

C.K, elindeki bıçakla anne H.D. (61), oğlu M.D. (19) ve D.D. (17) ile arkadaşı S.U'yu (19) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçmak isteyen yaralılar, yamaçtan yuvarlandı.

Başköy Mahallesi'nde C.K. (44) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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