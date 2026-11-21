Ordu’nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Aybastı ilçesinde gün boyunca etkili olan yoğun yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Heyelanda can kaybı ya da yaralanan olmazken, bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi. Bu esnada bölgede yaşayan vatandaşlar, ulaşım sağlamak için alternatif yolu kullanmak zorunda kaldı.

Heyelan nedeniyle kapalı olan yolun, yapılacak ulan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.