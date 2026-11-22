Ordu’nun Gülyalı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Turnasuyu Kordon Park’ta çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Parkın iki etabını birbirine bağlayan 80 metre uzunluğundaki yaya ve bisiklet köprüsünün montaj çalışmaları tamamlanırken, alanda son düzenlemeler yapılıyor.

Turnasuyu Kordon Park’ın iki etabı, 80 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde köprü ile birbirine bağlanacak. Çelik montajı tamamlanan köprüde korkuluk ve aydınlatma çalışmaları da yapıldı. Son olarak boya işlemleri gerçekleştirilen köprünün, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiği belirtildi.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Turnasuyu Kordon Park’ta incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Parkın iki etabı arasında kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımı sağlayacak köprünün montaj ve boyama çalışmalarının sürdüğünü belirten Güler, alanın kapsamlı bir yaşam merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Kordon Park’ın yeni projelerle daha kapsamlı bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade eden Başkan Güler, park içerisinde kanatlı hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi, düğün salonu ve vatandaşların uygun fiyatlarla hizmet alabileceği Ayışığı Kafe’nin yer alacağını kaydetti. Başkan Güler, parkın 7 gün 24 saat vatandaşların vakit geçirebileceği şekilde planlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’ya yeni güzellikler katıyoruz. Turnasuyu Kordon Park 2. Etap çalışmaları ile bu bölgeye yeni bir yaşam merkezi kazandırıyoruz. Artık parkın ötesinde vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat zamanlarını geçirebilecekleri yerler yapıyoruz. Kordon Park 2. Etap çalışmamızda son olarak iki yakayı da birbiriyle birleştiren bir köprü inşasını tamamlıyoruz. Bu köprüden yaya ve bisikletler geçebilecek" dedi.

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5,5 kilometrelik bisiklet yolu

Turnasuyu’nu Melet ile birleştirme çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Güler, bölgede 5,5 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulacağını ifade ederek, "Yapılan bu yeni yaşam merkezine kanatlılardan oluşan bir hayvanat bahçesi yapıyoruz. Yine park içine bir düğün salonu yapılıyor. Aynı zamanda bizim markalaştırdığımız Ayışığı Kafe’nin bir yenisini daha bu bölgeye yapacağız. Dolayısıyla bu bölge Ordu’nun gerçekten yeni çekim merkezleri arasında yer alacak" diye konuştu.

Bölgenin yeni buluşma noktası olacak

Piknik alanları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanlarına sahip Turnasuyu Kordon Park’ın, yeni projelerle birlikte daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Parkın tamamlanmasıyla Gülyalı başta olmak üzere Ordu genelinde vatandaşların dinlenme ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına katkı sunması hedefleniyor.