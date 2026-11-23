Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘halk ekmek’ uygulamasında, 2024 yılından bu yana 12 milyon ekmek üretimi gerçekleştirilirken, piyasada 20 liradan satılan ekmeğin 8 liradan vatandaşlara sunulması memnun karşılanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen halk ekmek uygulamasıyla vatandaşların ekmek ihtiyacı piyasa fiyatının altında karşılanıyor. Ordu genelinde ekmeğin 20 TL’den satışa sunulduğu ilde, belediyenin halk ekmek noktalarında ekmek 8 liradan vatandaşlarla buluşuyor.

Talep arttıkça üretim devam ediyor

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk ekmek uygulamasında, artan talep doğrultusunda üretim sürdürülüyor. Açıldığı günden bu yana 12 milyon ekmek üretimi gerçekleştiren uygulama, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

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Halk ekmek noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, hem ekmeğin fiyatından hem de kalitesinden memnun olduklarını belirtiyor. Uygun fiyatlı ekmeğe kolaylıkla ulaşabildiklerini ifade eden vatandaşlar, uygulamanın aile bütçelerine katkı sağladığını dile getiriyor.