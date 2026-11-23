Ordu’nun Perşembe ilçesinde yürütülen kapsamlı altyapı çalışmalarıyla ilçenin 50 yıllık altyapı sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) Genel Müdürü Muhammet Günaydın ile birlikte Atık Su Arıtma Terfi Merkezi çalışma alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İlçenin altyapı ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Albayrak, projenin yalnızca atık su arıtma çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yanı sıra doğal gaz ve internet altyapısının da yenilendiğini belirtti.

REKLAM

"50 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturacağız"

Çalışmalarla Perşembe’nin altyapısını daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Albayrak, "Bu kapsamlı çalışmalarla ilçemizin 50 yıllık altyapı sorununu da kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Turizmin merkezi Perşembe’mizin, temiz denizi ve mavi bayraklı plajlarıyla anılacağı günleri de hep birlikte göreceğiz inşallah. Bu çalışmaların ilçemizin turizm potansiyeline ve geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Bölgenin yağışlı iklimi ve olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar sırasında zaman zaman günlük yaşamı etkileyen sorunlar yaşanabildiğini kaydeden Albayrak, vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabırdan dolayı teşekkür etti. Albayrak, altyapı yatırımının hayata geçirilmesinde destek verenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti.