Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların 19 ilçede devam ettiği bildirildi.

Asfalt ve klasik beton yol uygulamalarına alternatif olarak tercih edilen SSB yöntemi, sıcak asfalta kıyasla yaklaşık yüzde 25 maliyet tasarrufu sağlıyor. Yerli malzeme kullanımıyla dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunan uygulama, yüksek sıkıştırma tekniği sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yolların yapılmasına imkân tanıyor.

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