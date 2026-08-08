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        Ordu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Ordu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şinasi Şentürk yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eymür Mahallesi mevkisinde ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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