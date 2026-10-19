Ordu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 19.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan Necmi Bulat'ın (64) hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bulat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bulat'ın cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ