Ordu'da Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve milli takım kampı düzenlenecek
Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve milli takım kampı yapılacak.
Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve milli takım kampı yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu, kış sporlarında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye Oryantiring Federasyonu organizatörlüğünde, Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 25-27 Aralık tarihleri arasında Ordu'da gerçekleştirilecek.
Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sporcular bir araya gelecek.
Organizasyon kapsamında milli takım kampı için de ev sahipliği protokolü imzalandı.
Protokol sürecine ilişkin belediyede düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Federasyon Genel Sekreteri Bora Göktepe ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörü Resul Aksu katıldı.
Bu kapsamda, Türkiye şampiyonasının ardından, 27 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında milli takım kampı düzenlenecek. Milli sporcular, kamp süresince uluslararası organizasyon öncesindeki hazırlıklarını Ordu'da sürdürecek.
Şampiyona ve milli takım kampıyla Ordu'nun kış sporları alanındaki tanıtımının güçlendirilmesi, Çambaşı Kayak Merkezi'nin ulusal düzeyde bilinirliğinin artırılması ve kentin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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