Ordu'da Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve milli takım kampı düzenlenecek

Şampiyona ve milli takım kampıyla Ordu'nun kış sporları alanındaki tanıtımının güçlendirilmesi, Çambaşı Kayak Merkezi'nin ulusal düzeyde bilinirliğinin artırılması ve kentin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol sürecine ilişkin belediyede düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Federasyon Genel Sekreteri Bora Göktepe ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörü Resul Aksu katıldı.

Organizasyon kapsamında milli takım kampı için de ev sahipliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu, kış sporlarında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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