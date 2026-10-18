Uluslararası 2. Ordu Yarı Maratonu düzenlendi

Törene Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve diğer ilgililer katıldı.

Yarışmaya 8 ülkeden 707 sporcunun katıldığını belirten Yüksel, 160 sporcunun 21 kilometrelik, diğer sporcuların ise 10 kilometrelik parkurda yarıştığını kaydetti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, Ordu'nun sportif turizmine katkı sağlamak amacıyla bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Sporcular, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarış sırasında bir sporcunun futbol topu sürerek koşması da dikkati çekti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ordu Valiliği himayesinde ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altınordu sahilinde düzenlenen organizasyona 8 ülkeden 707 sporcu katıldı.

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