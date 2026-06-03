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        Ordu'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 20:10 Güncelleme:
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        Ordu'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hakkı T. (64) yönetimindeki 53 HD 148 plakalı kamyonet, Çubuklu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bölgeden geçen dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Hakkı T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücünün eşi Hacer T. ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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