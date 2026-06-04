Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Ordu'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Ordu'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 00:14 Güncelleme:
        Ordu'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Ordu'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki S.Ç'nin telefonla aranarak kendini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs tarafından dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonrası olayın şüphelisinin T.A. (19) olduğu tespit edildi.

        Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada, 9 altın bilezik, 1 çift küpe, 1 yüzük, 1 alyans, 1 kolye, 1 kolye ucu, tablet, suçta kullanılan telefon ile suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 150 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.A. tutuklandı.

        Öte yandan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ekiplerce S.Ç.'ye teslim edildi.












        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

        Benzer Haberler

        Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
        Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
        Ordu'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Ordu'da dolu yağışı etkili oldu
        Ordu'da dolu yağışı etkili oldu