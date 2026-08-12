Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

Yaralanan minibüs sürücüsü ile beraberindeki Sünkar D, Sultan K, Medine S, Emrah H, Fatma D, Fidan İ. ve Ümit Can Ç, Ünye ve Fatsa'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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