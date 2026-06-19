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        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Bahçeler Mahallesi'nde Kazım Ç. (70) yönetimindeki 55 BY 384 plakalı otomobil ile Fatma Y. (48) idaresindeki 52 ACU 037 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler Kazım Ç. ve Fatma Y. ile beraberindeki Betül Y. (21), Büşra Nur Y. (18) ve Büşra B. (21) yaralandı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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