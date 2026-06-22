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        Ordu'da meslek lisesi öğrencileri TOGG üzerinde eğitim alıyor

        Ordu'da meslek lisesi öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG üzerinde uygulamalı eğitim alarak elektrikli araç teknolojileri alanında bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Ordu'da meslek lisesi öğrencileri TOGG üzerinde eğitim alıyor

        Ordu'da meslek lisesi öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG üzerinde uygulamalı eğitim alarak elektrikli araç teknolojileri alanında bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) girişimleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eğitim amaçlı TOGG demo aracı kazandırıldı.

        Okula hibe edilen araç, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencilerinin elektrik-elektronik sistemler, batarya teknolojileri, araç yazılımları ve bakım süreçlerini atölye ortamında uygulamalı olarak öğrenmelerine imkan sağlıyor.

        OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, gazetecilere, TOGG'un Türkiye'nin prestiji olan elektrikli otomobil markası olduğunu söyledi.

        Elektrikli araç sektörünün hızla büyüdüğüne dikkati çeken Karlıbel, "Elektirikli araçlar dünya piyasasında da çok önemli yer edindi. Dolayısıyla sektöre yeni teknik elaman yetişmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Karlıbel, Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin TOGG üzerinde çok güzel çalışmalar yaptığını da ifade etti.

        Okul Müdürü Erdem Atıcı da TOGG'un okulda bulunmasının öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

        Atıcı, TOGG'un yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji vizyonunu temsil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Günümüz sanayisi artık klasik anlamda tamir anlayışından ziyade daha çok yapay zeka, sensörler, elektrikli araçlar gibi sistemlere ihtiyaç duymakta. TOGG gibi yüksek teknoloji aracın da okulumuzda bulunması ve öğrencilerimizin bu araç üzerinde eğitim görmesi onların geleceğin teknolojilerine daha iyi adapte olmalarını sağlamaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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