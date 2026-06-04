Ordu'da milli judocular Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı

Ordulu milli sporcular Kayra Arslan ve Çınar Yiğit, Balkan Judo Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün başarılı judocuları Arslan ve Yiğit'in, 6-7 Haziran'da Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.



Milli takım kadrosuna seçilen genç sporcuların, ay yıldızlı forma ile hem Türkiye'yi hem de Ordu'yu en iyi şekilde temsil etmeyi hedefledikleri vurgulanan açıklamada, sporcuların, Türk judosunun önemli isimlerinden antrenör Neşe Şensoy Yıldız gözetiminde şampiyonaya hazırlandığı kaydedildi.



Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün son yıllarda judoda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettirdiğine dikkat çekildi.

