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        Ordu'da polis ekiplerince 19 bin 772 araç denetlendi

        Ordu'da polis ekiplerince trafik uygulamalarında 19 bin 772 araç denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Ordu'da polis ekiplerince 19 bin 772 araç denetlendi

        Ordu'da polis ekiplerince trafik uygulamalarında 19 bin 772 araç denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 22-28 Haziran tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 19 bin 772 araç kontrol edildi, 2 bin 613 sürücüye ilgili maddelerden işlem yapıldı, 67 araç trafikten men edildi, 78 sürücü belgesi geri alındı.

        Öte yandan söz konusu tarihlerde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 65 kazada 101 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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