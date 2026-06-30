Ordu'da polis ekiplerince 19 bin 772 araç denetlendi
Ordu'da polis ekiplerince trafik uygulamalarında 19 bin 772 araç denetlendi.
Ordu'da polis ekiplerince trafik uygulamalarında 19 bin 772 araç denetlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 22-28 Haziran tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde trafik uygulamaları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 19 bin 772 araç kontrol edildi, 2 bin 613 sürücüye ilgili maddelerden işlem yapıldı, 67 araç trafikten men edildi, 78 sürücü belgesi geri alındı.
Öte yandan söz konusu tarihlerde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 65 kazada 101 kişi yaralandı.
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