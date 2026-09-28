Ordu'da "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ordu'da, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığınca, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, İ.Y'ye (70) ait toplam değeri 916 milyon lira olan, 209 milyon lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 13 farklı bankaya ait 60 hesabına, 681 milyon lira değerindeki 69 taşınmazına, 450 bin Euro üzerine kayıtlı limited şirketindeki alacağına el konuldu.

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Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.