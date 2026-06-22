Ordu'da tarım ve hayvancılık hamlesi yayılıyor

Ordu'da belediye destekli tarım ve hayvancılık hamlesinin il genelinde yayıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in 7 yıl önce hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık hamlesinin kent geneline yayılmaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, üreticilerin belediyenin projelerinden faydalanmayı sürdürdüğüne dikkat çekilerek, bu kişilerden birisinin Fatsa ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Merve Tutal olduğu kaydedildi.



Merve Tutal'ın İstanbul'da çalıştığı bankadan ayrılarak Ordu'ya yerleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"İstanbul'da özel bir bankada çalışan Merve Tutal geçtiğimiz yıllarda Fatsa ilçesinde yaşayan annesinin yanına izne geldi. Annesiyle birlikte serayla ilgilenen Tutal, izin süresince yaptığı işleri çok sevince mevcut işinden istifa ederek Ordu'ya yerleşmeye karar verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların desteğiyle seracılığa yönelen Tutal, bugün 3 serada annesiyle çok sayıda sebze ve meyve üretiyor."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Merve Tutal da Ordu'ya yerleşme hikayesini aktararak, şunları kaydetti:



"Bugün 3 serada üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimiz çok beğenildi. Bu çalışmaları yaparken doğal üretim yapmaya özen gösteriyoruz. Çalışmalarımızı daha da büyütmek istiyoruz. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız getirisi o kadar fazla oluyor."







