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        Ordu'da trafik denetimlerinde 18 bin araç denetlendi

        Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 18 bin araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Ordu'da trafik denetimlerinde 18 bin araç denetlendi

        Ordu’da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 18 bin araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 42 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 78 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 37 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 63 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 297 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 107 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 461 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 105 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 41 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan ve 1 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

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        Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin araç kontrol edildi, 3 bin 731 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 56 araç trafikten men edildi ve 66 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

        Emniyet’ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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