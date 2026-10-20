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        Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Vali Erol, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla kentteki kamu yatırım projesi sayısının 274 olduğunu belirtti.

        Söz konusu projelere toplam 29 milyar 195 milyon lira harcama yapıldığını aktaran Erol, projelerin toplam bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının yüzde 43,14 olduğunu kaydetti.

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        Erol, İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) girilen verilere göre projelerden 159'unun devam ettiğini aktararak, 7 projenin ihale, 3 projenin tasfiye ve 48 projenin ise proje aşamasında bulunduğunu ifade etti.

        Yıl içerisinde 57 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımların tamamlandığını vurgulayan Erol, kentteki toplam 274 yatırım projesinin 42'sinin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 71'inin ilçe belediyelerine, 161'inin ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine ait olduğunu sözlerine ekledi.

        Toplantıda, belediye başkanları ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumuna ilişkin bölge müdürlerinden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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