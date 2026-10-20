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        Üreticilerin zorlu fındık kurutma mesaisi: Bazı fındıklar çürümeye başladı Geceleri çadırda nöbet tutan üreticilerin tek beklentisi güneşli hava

        Ordu'da yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklarını yağış nedeniyle sahil kesimlerine getiren üreticilerin kurutma mesaisi sürüyor. Üreticiler, kurdukları çadırlarda fındıklarının başında nöbet tutuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Üreticilerin zorlu fındık kurutma mesaisi: Bazı fındıklar çürümeye başladı Geceleri çadırda nöbet tutan üreticilerin tek beklentisi güneşli hava

        Ordu'da yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklarını yağış nedeniyle sahil kesimlerine getiren üreticilerin kurutma mesaisi sürüyor. Üreticiler, kurdukları çadırlarda fındıklarının başında nöbet tutuyor.

        İlde etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerinin kurutma mesaisini zorlaştırıyor. Aybastı, Gölköy, Gürgentepe gibi yüksek kesimli ilçelerde toplanan fındıklar, yağışlı hava nedeniyle kurumayınca mahsullerini sahil kesimlerine getiriyor. Aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle ürünlerini sahil kesimlerinde de kurutmakta güçlük çeken üreticiler, bazı fındıkların çürüdüğünü belirtiyor.

        "Bu sezon çok zorlu geçti, çadırda nöbet tutuyorum"

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        Yüksek kesimlerde hasadını yaptığı fındığını kurutmak için şehir merkezine getiren Uğur Özcan, kurduğu çadırda geceleri fındık nöbeti tuttuğunu belirterek, "Bu sezon süreç zorlu geçti, bir aydan bu yana fındık topluyoruz. Hava şartları el vermedi, sürekli yağdı, fındığımızın çoğu çürüdü. Biz de şehir merkezine getirdik ama burada da hava şartları uygun değil. Buraya çadır kurdum ve orada kalıyorum, geceleri soğuk oluyor, yağış olunca çadır su alıyor. Yaklaşık 10 gündür çadırda kalıyorum ve fındığı kurutmaya çalışıyorum. Hava açıyor üzerini açıyorum, yağış başlıyor yeniden kapatıyorum" dedi.

        "Epey çürük var, kurutamadık"

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        İmdat Pelit isimli üretici de yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar nedeniyle fındıklarını sahil kesimine getirdiklerini söyledi. Sahil kesimlerinde de fındıkları kurutamadıklarını ifade eden Pelit, "Kurutmaya çalışıyoruz. Epey çürük de var" diye konuştu.

        "Yükseklerde fındık kurumuyor"

        Bilal Akdi isimli üretici de Gölköy ilçesinden getirdiği fındığı Altınordu ilçesinde kurutmaya çalıştığını ifade ederek, "Yükseklerde fındık kurumuyor. Burada da hava bugün açtı, çürütenler de oldu" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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