Ordu'da uçuruma yuvarlanan minibüsteki 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde yolcu minibüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 52 M 8590 plakalı minibüs, Kayabaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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