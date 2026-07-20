Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16-17 Temmuz tarihlerinde kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, bir araçta yapılan aramada ve 3 şüphelinin üzerinde 1080 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Başka bir operasyonda ise 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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