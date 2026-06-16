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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında Altınordu ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 sentetik hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Ö.E.T, O.P, E.T. ile M.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.T. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.E.T. ve O.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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