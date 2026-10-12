Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 12.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Y.Ş'nin (33) üzerinde arama yaptı.
Ekipler, aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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