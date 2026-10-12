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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Y.Ş'nin (33) üzerinde arama yaptı.

        Ekipler, aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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