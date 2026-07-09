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        Ordu'nun iki ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek

        Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Ordu'nun iki ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek

        Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün kentin batı kesimlerinde Fatsa ve Ünye ilçelerinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçelerimizde saat 13.00'ten sonra denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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