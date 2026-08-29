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        Şarkıcı Ebru Yaşar Ordu Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Ebru Yaşar, müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 23:34 Güncelleme:
        Şarkıcı Ebru Yaşar Ordu Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Ebru Yaşar, müzikseverlerle buluştu.

        Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen festivalin 8. gününde sahne alan Yaşar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.

        Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

        Ordu Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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