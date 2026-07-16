Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Özdağ, Altınordu ilçesindeki bir fındık fabrikasını ziyaret ederek, fabrika yöneticileri ile bir araya geldi.

        Yaklaşan hasat öncesi fındığın durumuna ilişkin bilgi alan Özdağ, daha sonra Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

        Ümit Özdağ, Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Fatsa Gazeteciler Derneği ile Fatsa Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etti.

        Fatsa Ticaret Borsası'nda konuşan Özdağ, gittikleri her şehirde iş dünyasının temsilcileri ve kurumlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

        Özdağ, Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından Hürriyetçi Eğitim Sen Ordu Şubesi'ne de ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Ordu'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
        Ordu'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı
        Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler açıklandı
        Ordu meydana sığmadı 15 Temmuz gecesi Ordu tek yürek oldu
        Ordu meydana sığmadı 15 Temmuz gecesi Ordu tek yürek oldu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı
        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı
        Ordu'da denize girmek yasaklandı
        Ordu'da denize girmek yasaklandı