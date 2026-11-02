Gaziantepli dağcılar, Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı

Yürüyüşe katılan Gülcan Çıkım da Dumanlı Yaylası'nın doğasından etkilendiğini ifade ederek, "Gerçekten buralara geldiğimde nefes aldığımı hissediyorum." diye konuştu.

Kulüp üyeleri, sonbaharla sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen doğada yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

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