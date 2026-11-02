Osmaniye'de besicilere ekipman desteği verildi

Proje kapsamında, 191 küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricisine, ikili süt sağım ve kırkım makineleri, otomatik yemlik, suluk ile güneş enerjisi sistemi verildi.

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