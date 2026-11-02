Osmaniye'de besicilere ekipman desteği verildi
Osmaniye'de besicilere ekipman desteği sağlandı.
Giriş: 02.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
Osmaniye'de besicilere ekipman desteği sağlandı.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, besicilerin emeklerinin büyük önem taşıdığını belirterek ekipman desteğinin hayırlı olmasını diledi.
Proje kapsamında, 191 küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricisine, ikili süt sağım ve kırkım makineleri, otomatik yemlik, suluk ile güneş enerjisi sistemi verildi.
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