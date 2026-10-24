"Osmaniye Fıstığı Festivali" başladı

Osmaniye Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Osmaniye Fıstığı Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Akyar Caddesi'nden festival alanı olan Atatürk Caddesi'ne kadar yürüdü.

Vali Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, yer fıstığının üretiminden pazarlanmasına kadar Osmaniye için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kentte fıstık festivalinin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten Serdengeçti, "Fıstığın başkentinde bir fıstık festivali gerekliydi onu da Belediye Başkanımız İbrahim Çenet yaptı. Kendisine teşekkür ederiz." dedi.

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Belediye Başkanı İbrahim Çenet de Osmaniye'de hizmetlerini artırarak sürdürdüklerini ifade etti.

Kentin güzelliklerine güzellik katmaya devam ettiklerini belirten Çenet, şöyle konuştu:

"Biz Osmaniye'mizi bu festivalle Türkiye'yle ve dünyayla buluşturuyoruz. Bakın Rusya'dan Kanada'ya, Filistin'den Tunus'a, Azerbaycan'a kadar dünyanın her yerinden aşçılar var. Türkiye'mizin dört bir köşesinden şeflerimiz var. Bu büyük buluşma aslında gastronomi anlamında da Akdeniz'in ne büyük bir zenginliğe sahip olduğunu gösteriyor."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.

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Katılımcılar daha sonra yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Gastro şovlardan yemek ve çocuk yarışmalarına, çeşitli gösterilerden konserlere kadar çok sayıda etkinliğin düzenleneceği festival yarın sona erecek.