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        Osmaniye'de "Fıstık Festivali" coşkusu sokaklara taştı

        Osmaniye'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" kapsamında gerçekleştirilen araç konvoyu, kent sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Bando takımının eşlik ettiği konvoyda vatandaşlara Osmaniye yer fıstığı ikram edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Osmaniye'de "Fıstık Festivali" coşkusu sokaklara taştı

        Osmaniye'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" kapsamında gerçekleştirilen araç konvoyu, kent sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Bando takımının eşlik ettiği konvoyda vatandaşlara Osmaniye yer fıstığı ikram edildi.

        Osmaniye'nin coğrafi işaretli ürünü yer fıstığının tanıtılması amacıyla Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında araç konvoyu oluşturuldu. Masal Park önünden başlayan konvoy, özel olarak süslenen festival aracının öncülüğünde şehir merkezinde ilerledi. Bando takımının da eşlik ettiği konvoy, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Güzergâh boyunca vatandaşlara Osmaniye yer fıstığı ikram edilirken, festival coşkusu kent sokaklarına taşındı. Renkli görüntülere sahne olan konvoy, Osmaniye Belediyesi önünde sona erdi.

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        "Festivalimiz her yıl daha da renkleniyor, canlanıyor ve geniş katılımlarla geleneksel bir hale geliyor" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye Fıstık Festivalimiz şehrimize hayırlı olsun. Çok büyük bir coşku var. Festivalimiz her yıl daha da renkleniyor, canlanıyor ve geniş katılımlarla geleneksel bir hale geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, şehirlerimizin göz bebeği olan kıymetli şeflerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki çok kıymetli Osmaniyeli hemşerilerimiz de var. Osmaniye'mizin her değerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim asli görevimiz. Bir yandan şehrimizi imar ederken diğer yandan tarım sektöründe Türkiye'de lider konumda olan Osmaniye yer fıstığını daha iyi tanıtmak ve temsil etmek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. Festivalimize emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

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