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        Sumbas Kaymakamı Hakan Kara vatandaşlarla görüştü

        Osmaniye'de Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ziyaret ettiği köydeki vatandaşları dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Sumbas Kaymakamı Hakan Kara vatandaşlarla görüştü

        Osmaniye'de Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ziyaret ettiği köydeki vatandaşları dinledi.

        Kurum müdürlerinin eşlik ettiği Kara, Çiçeklidere köyüne ziyarette bulundu.

        Kara, evlerine gittiği vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

        Vatandaşların taleplerinin karşılanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Kara, şunları kaydetti:

        "Yaşlılarımız istek ve taleplerini, ihtiyaçlarını muhtarlarımıza bildirmeleri halinde konu bizlere ulaşıyor. Biz de personelimizi görevlendirip, talebin yerine getirilmesi veya ihtiyacın karşılanıp teslim edilmesi noktasında gerekeni yaptırıyoruz. Onlar devletimizin ve milletimizin dua kaynağı, var olsunlar. Daima yanlarındayız. Kendilerine sağlıklı yaşam diliyorum."

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