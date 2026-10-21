Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri 20 günlük eşini öldürüp intihar etti

        20 günlük eşini öldürüp intihar etti

        OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı 20 günlük eşi A.A.'yı (27) tabancayla öldüren S.A. (29) aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:34 Güncelleme:
        20 günlük eşini öldürüp intihar etti

        OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı 20 günlük eşi A.A.'yı (27) tabancayla öldüren S.A. (29) aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

        Olay, sabah saatlerinde, Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. 20 gün önce evlenen S.A. adlı erkek ile eşi A.A. bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada S.A., eşini tabancayla vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. S.A. daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.A. ile S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

        REKLAM

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de festival öncesi Başkan Çenet çiftçilerle fıstık hasadı yaptı
        Osmaniye'de festival öncesi Başkan Çenet çiftçilerle fıstık hasadı yaptı
        Osmaniye'de Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası sona erdi
        Osmaniye'de Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası sona erdi
        Osmaniye'de tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar e...
        Osmaniye'de tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar e...
        Osmaniye'de eşini vurduktan sonra ambulansı arayıp hayatına son verdi
        Osmaniye'de eşini vurduktan sonra ambulansı arayıp hayatına son verdi
        Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Osmaniye'de öğrenciler yer fıstığının hikayesini sanatla anlattı
        Osmaniye'de öğrenciler yer fıstığının hikayesini sanatla anlattı