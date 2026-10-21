20 günlük eşini öldürüp intihar etti
OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı 20 günlük eşi A.A.'yı (27) tabancayla öldüren S.A. (29) aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.
OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı 20 günlük eşi A.A.'yı (27) tabancayla öldüren S.A. (29) aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde, Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. 20 gün önce evlenen S.A. adlı erkek ile eşi A.A. bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada S.A., eşini tabancayla vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. S.A. daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.A. ile S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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