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        Osmaniye'de Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası sona erdi

        Osmaniye'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Osmaniye'de Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası sona erdi

        Osmaniye'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Korkut Ata Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 10 kamu kurumundan 100 sporcu katıldı.

        Samet Aybaba Spor Lisesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Osmaniye Valiliğinin takımları ikincilik ve üçüncülük elde etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Duran Kaşten, dereceye giren takımlara ödül verdi.

        Galeri
        Galeri

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