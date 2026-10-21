Osmaniye'de tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Salih Aker, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Tartışmada eşine tabancayla ateş eden Salih Aker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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