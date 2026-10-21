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        Osmaniye'de eşini vurduktan sonra ambulansı arayıp hayatına son verdi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı tartıştığı eşini silahla vuran şahıs, iddiaya göre ambulansı aradıktan sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Hastaneye kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Osmaniye'de eşini vurduktan sonra ambulansı arayıp hayatına son verdi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı tartıştığı eşini silahla vuran şahıs, iddiaya göre ambulansı aradıktan sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Hastaneye kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (29) ile eşi A.A. (27) arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., iddiaya göre tabancayla eşine ateş etti. Ardından ambulansı arayarak yardım isteyen S.A., aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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        Sürekli tartıştıklarını duyduklarını söyleyen aynı apartmanda yaşayan komşuları Elif Gök, "Sabah saat 05.30 sıralarında uyandığımda pencereyi açtım. Apartmanın önünde polis ekipleri ve ambulansın olduğunu gördüm. Olayı merak edip araştırdığımızda, aynı apartmanın 6. katında oturan bir kişinin önce eşini vurduğunu, ardından da kendisini vurduğunu öğrendik. Bu çift henüz 20 günlük evliydi. Ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Hatta bu durum apartmanda yaşayanların da kendi aralarında konuştuğu bir konuydu. Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı" dedi.

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