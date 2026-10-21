Osmaniye'de festival öncesi Başkan Çenet çiftçilerle fıstık hasadı yaptı

Osmaniye’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Osmaniye Yer Fıstığı Festivali öncesinde Belediye Başkanı İbrahim Çenet, çiftçilerle birlikte yer fıstığı hasadı yaptı. Hasadın ardından traktör römorkuyla şehir turuna çıkan Çenet, vatandaşlara yer fıstığı dağıtarak festivale davet etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından kentin coğrafi işaret tescilli ürünü yer fıstığının tanıtılması ve hasat kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek 3. Osmaniye Yer Fıstığı Festivali öncesinde etkinlikler başladı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, yer fıstığı tarlalarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerle birlikte hasada katılan Çenet, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

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Hasadın ardından festival için özel olarak hazırlanan traktör römorkuyla şehir turuna çıkan Başkan Çenet, belediye başkan yardımcıları ve personelle birlikte Yusuf Çenet Bulvarı, Kadirli Yolu, İskender Türkmen Caddesi, Musa Şahin Bulvarı, Adnan Menderes Caddesi ve Atatürk Caddesi güzergâhlarında vatandaşlara yer fıstığı dağıttı.

Yer fıstığı hasadını festival havasında gerçekleştirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye’mizin mümbit topraklarında yer fıstığı hasadı yapılıyor. Biz de bugün hasada katıldık. Çiftçilerimiz ürünlerini topluyor. Ekim ayında tarlalarda gerçekleştirilen hasadın bir festival, bir şölen havasında geçmesini istiyoruz. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin yorgunluklarını gidermek için hasadı festivalle taçlandırıyoruz" dedi.

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Başkan Çenet: "Yer fıstığımızı ve şehrimizi Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz"

Festival kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Çenet, "Bu festivallerle yer fıstığımızı ve şehrimizi Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Çocuklardan gençlere, kadınlardan erkeklere ve yaşlılarımıza kadar herkes için etkinliklerimiz olacak. İlçelerimizden ve komşu illerimizden hemşerilerimizin aileleriyle birlikte festivalimize gelmelerini bekliyoruz. İyi bir festival olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Hafta sonu gerçekleştirilecek festivalde yer fıstığından hazırlanan yiyecekler, şeflerin özel tarifleri, konserler, animasyon gösterileri ve her yaş grubuna yönelik çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.