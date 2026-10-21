Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti.

Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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