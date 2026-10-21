Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 21.10.2026 - 23:53 Güncelleme:
Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
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