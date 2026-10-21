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        Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti.

        İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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