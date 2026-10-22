Osmaniye'de otomobil 5 metre yükseklikten dereye düştü: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Karaçay Köprüsü’nün korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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