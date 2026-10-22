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        Osmaniye'de otomobil 5 metre yükseklikten dereye düştü: 1 yaralı

        Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarını kırarak 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Osmaniye'de otomobil 5 metre yükseklikten dereye düştü: 1 yaralı

        Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarını kırarak 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Karaçay Köprüsü’nün korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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