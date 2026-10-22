Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Bilgiç'in Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve bağımlılıkla mücadele konularında da bilgi verdiği programa, Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil ve Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Mehmet Çağatay Geçeroğlu da katıldı.

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