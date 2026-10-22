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        Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yeşilay Osmaniye Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında program düzenledi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, gönüllülük faaliyetleri ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

        Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Bilgiç'in Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve bağımlılıkla mücadele konularında da bilgi verdiği programa, Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil ve Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Mehmet Çağatay Geçeroğlu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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