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        Osmaniye'de depremlerde aldığı hasarın ardından restore edilen cami ibadete açıldı

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Enver-ül Hamit Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Osmaniye'de depremlerde aldığı hasarın ardından restore edilen cami ibadete açıldı

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Enver-ül Hamit Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan caminin restorasyonunun Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapıldığını söyledi.

        Yaşanan felakette kültürel mirasın zarar gördüğünü belirten Serdengeçti, "Devletimizin iradesi, milletimizin büyük fazileti ve desteğiyle inşa ve ihya çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde deprem bölgesindeki tüm alanlarda başladı ve kalkınma hamlesi olarak milletimizin desteğiyle birlikte vücut buldu." diye konuştu.

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        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da 6 Şubat'taki depremlerden çok sayıda vakıf eserin etkilendiğini ifade etti.

        Afetin ardından hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Aksu, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz büyük bir devlet. Devletimiz 3,5 sene zarfında bütün bu eserlerimizi tamirini yaptı, ihya etti. Tekrar inşallah bugün burada olduğu gibi cemaatiyle buluşturuyor." dedi.

        Cami, İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın duasının ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle yeniden ibadete açıldı.

        Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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