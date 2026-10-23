Osmaniye'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Kaza, Berke Barajı yolu Horozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 27 ATB 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düştü. Kazada sürücü araçtan savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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