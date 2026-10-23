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        Osmaniye'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Osmaniye'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

        Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Berke Barajı yolu Horozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 27 ATB 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden yaklaşık 30 metre aşağı düştü. Kazada sürücü araçtan savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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