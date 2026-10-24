Osmaniye yer fıstığı, festivalle vitrine çıktı

Osmaniye’nin coğrafi işaretli ürünü yer fıstığı, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Osmaniye Fıstığı Festivali’nde üreticinin emeğinden şeflerin mutfağına uzanan zenginliğiyle tanıtıldı. "Lezzetin Kökü Bu Topraklarda" temasıyla gerçekleştirilen festival, renkli kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen festival, kentin simgesi olan yer fıstığının üretim, ticaret ve gastronomideki değerini bir araya getirdi. Yer fıstığı temalı kostümler, yöresel ürün stantları ve şeflerin hazırladığı fıstıklı lezzetler, Osmaniye yer fıstığını festivalin odağına taşıdı. Kortej, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında ilerledi. Yer fıstığı temalı kostümler giyen öğrenciler, maskotlar ve animasyon ekipleri yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Yerfıstıklı maskotlar, vatandaşlara yerfıstığı ikram etti. Korteje Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Han Altınay, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Caddesi’nde festivalin açılış programı gerçekleştirildi.

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Fıstık gibi konvoy

Festival etkinlikleri kapsamında dün, yer fıstıkları ve balonlarla süslenen araçlarla konvoy düzenlendi. Osmaniye Masal Park önünden hareket ederek Belediye Hizmet Binası’na ulaşan konvoyda Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve eşi Ebru Çenet, festival için hazırlanan traktör römorkundan vatandaşlara Osmaniye yer fıstığı ikram etti. Konvoyun ardından anaokulu öğrencileri, yer fıstığı temalı defile sundu. Yer fıstığı temalı resim ve tasarım yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Osmaniye yer fıstığının ekonomik ve kültürel değerini öne çıkaran festival, yarışmalar, animasyon gösterileri ve konserlerle devam etti.

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Tarladaki emek, festivalde lezzete dönüştü

Yer fıstığı hasadının sürdüğü günlerde düzenlenen festivalde, Osmaniyeli üreticilerin alın teriyle yetiştirdiği ürünün farklı kullanım alanları tanıtıldı. Festival alanındaki stantlarda yer fıstıklı ürünler ve yöresel lezzetler sergilenirken "Osmaniye Fıstıklı Gastro Şov" kapsamında şefler, yer fıstığı kullanarak çeşitli yemek ve tatlılar hazırladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen şeflerin katıldığı etkinliklerde, Osmaniye yer fıstığının mutfak kültüründeki yeri öne çıkarıldı. Protokol üyeleri de ocak başına geçerek şeflerle birlikte yemek yaptı. Gün boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

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"Osmaniye’mizi Türkiye ve dünyayla buluşturuyoruz"

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin Osmaniye’nin tanıtımına ve gastronomi kültürüne katkı sunduğunu belirterek, "Biz Osmaniye’mizi bu fıstık festivalimizle Türkiye ve dünyayla buluşturuyoruz" dedi. Hasat döneminin bereketini festival coşkusuyla paylaştıklarını ifade eden Çenet; Rusya, Kanada, Filistin, Tunus ve Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen şeflerin önemli bir buluşmaya imza attığını söyledi. Çenet, festivalin Akdeniz’in gastronomi zenginliğini ve geçmişten günümüze taşınan yöresel mutfak kültürünü görünür kıldığını vurguladı.

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Vatandaşlar ise festival etkinliklerinin çok renkli ve dolu dolu geçtiğini, Osmaniye’nin tescilli ürünü yerfıstığını bu festivaller sayesinde Türkiye’de ve dünyada en iyi şekilde tanıtılmasının sağlandığını ifade ettiler.