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        Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Aşağıbozkuyu köyünün Karayice mevkisindeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

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